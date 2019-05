Sonntagsroutine? Nein, danke!

Die Motive der Aggressoren sind unklar, aber man hat auch kaum Zeit, darüber nachzudenken, denn: Mit dem Fanmarsch zum Cupfinal folgt gleich der nächste Event, der Spuren hinterlässt. Zwar sind die Fussballfans friedlicher als vor ein paar Jahren, und trotzdem: Nach dem Durchmarsch der Fussballsupporter braucht der Waisenhausplatz eine Generalreinigung, von der Kornhausbrücke steigen martialische Pyroschwaden in den Himmel, die Scheiben eines Polizeiautos gehen in die Brüche, im Breitenrain fliegen Bierdosen, an Hauswände zu urinieren, ist Ehrensache. Alles normal. Bilanz positiv. Man ist froh, ist nicht mehr passiert.