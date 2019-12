So tickt der neue Schweizerhof-Chef

Mit Grüntee fängt der Morgen des Hoteldirektors an. Dann fährt Maximilian von Reden mit dem Bus aus der Länggasse an den Berner Bahnhof. Gegen 8 Uhr dreht er eine Runde im Schweizerhof, wo er seit August neuer Direktor ist. «Ich will das Haus fühlen, die Hand auf dem Puls haben», sagt der 45-jährige. Seit seinem Arbeitsbeginn hat er alle 156 Mitarbeitenden des Hotels und der Brasserie Jack’s zum 15-minütigen Gespräch getroffen.