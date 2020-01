Sie will Bern Welcome wieder auf Kurs bringen

Manuela Angst hat Mut. Die 50-Jährige hat Anfang Jahr den vielleicht schwierigsten Job angetreten, den es in der Tourismusbranche des Kantons Bern gibt. Sie ist die neue Chefin der Mitte 2017 gegründeten Tourismusorganisation Bern Welcome und tritt die Nachfolge von Martin Bachofner an. Er war nur eineinhalb Jahre auf seinem Posten.