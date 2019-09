Sie sind mit Herz und Hut dabei

Eine grosse Spiegelwand dominiert das Tanzstudio von Edith Simen. Hier, an der Bernstrasse 22b, könnten gleich grazile Damen in ihren Tutus zur Ballettstunde antreten. Stattdessen tritt ein deutlich weniger schlanker Mann in Cowboystiefeln und Hut durch die Türe. Der Schweizer Cowboy bleibt nicht lange allein. Nach und nach trudeln die Mitglieder der Showformation Crazy Fridays ein.