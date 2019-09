Sie öffnen ihren Landsleuten Türen

Nun lebt sie seit 7 Jahren in Kehrsatz, ihre Kinder gehen hier zur Schule, sie arbeitet als Übersetzerin. «Viele Menschen, die neu hier sind, haben Angst, weil sie die Sprache nicht können.» Da könne sie als Vermittlerin ­auftreten und diese Hilfe anbieten, ihre Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben. Etwa auch an einem Elternabend in der Schule.

Bis jetzt leisteten die Schlüsselpersonen in Kehrsatz 24 Einsätze. Dabei ging es oft um Übersetzungen, Beratungen oder um ein «Willkommensgespräch», das die Gemeinde Neuzuzügern anbietet. Seltener ging es um ­administrative Unterstützung. Meistens kam der Auftrag von der Gemeinde. In fünfzehn Fällen handelte es sich um Eritreer, in sechs um Somalier.

«Ich musste lernen, pünktlich beim Arzt zu erscheinen.»Cabdirahman Mahad Barre, Somalier und Kehrsatzer Schlüsselperson

Vater Cabdirahman Mahad Barre (50) kam vor 30 Jahren aus Somalia in die Schweiz. «Unsere Kinder gehen hier zur Schule, ich habe Arbeit, fühle mich integriert», sagt der stellvertretende Produktionsleiter. Für ihn ist klar, dass, wenn der Arzttermin auf 9 Uhr gelegt wurde, er dann beim Arzt erscheint. «Das musste ich aber zuerst lernen.» Wie alle seine Landsleute sei er sich gewohnt gewesen, einfach hinzugehen und zu warten, bis die Reihe an ihm gewesen sei.

Unterstützung im Spital

Nicht alle seiner Landsleute brauchten Hilfe, betont er. Manche würden dafür dreimal in der Woche anrufen. Einmal habe ihn jemand wegen eines Unfalls angerufen. Ein Kind sei verunglückt. «Sie brauchten jemanden zum Übersetzen.» So habe er die Familie ins Spital begleitet. Sie wäre sonst ziemlich auf sich allein gestellt gewesen.

Tochter Ayaan Mahad Barre (19) wurde in der Schweiz geboren, sie kennt kein anderes Leben. Zu Hause spricht sie Somali, sonst Berndeutsch. Sie ist Fachfrau Gesundheit und lässt sich zur Pflegefachfrau ausbilden. «Ich kenne Leute aus meinem Umfeld, die froh sind um solche Hilfe.» Deshalb mache sie gerne mit. In einem Fall half sie einer Frau, die gerade ein Kind bekommen hatte. «Sie war unsicher, konnte sich aber mir gegenüber öffnen.»