Sie hatten keine Ahnung von Kunst

Am Nachmittag war der Berner an der Reihe. Er soll vom Beizer jahrelang Geld für den Lebensunterhalt erhalten und nebenbei Investoren herangeschafft haben. Vor Gericht wies er alle Schuld von sich, schliesslich habe er selbst so viel Geld investiert, dass er an ein gutes Ende habe glauben müssen.

Deshalb habe er akquiriert: um den Deal über die Ziellinie zu hieven. Für das von ihm beschaffte Geld übernehme er die volle Verantwortung, sagte er weiter. Und verkündete dann – einem Werbespot ähnlich – die Verheissungen des Gesundheitsprodukts, das er nun vertreibt. Der Mann ist wegen Betrugs vorbestraft.

Kunstkenntnisse hatte auch er keine vorzuweisen. Aber er erkenne eine Fälschung, schliesslich habe er früher selbst gemalt. «Ich hatte echt Talent.»