Selbstfahrender Bus nimmt bald Betrieb auf

Der Bus wird von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr im Stundentakt verkehren. Ab der Talstation Marzilibahn fährt er jeweils zur vollen Stunde, ab der Haltestelle Bärenpark jeweils zur halben Stunde.

Oberstes Ziel Sicherheit

Die Stadtberner Verkehrsdirektorin Ursula Wyss sagte am Freitag vor den Medien, sie freue sich, dass sich Bernmobil auf dieses Experiment einlasse. Bernmobil hole so einen Teil der Zukunft nach Bern. Ein selbstfahrendes Fahrzeug sei weder gut noch schlecht. Entscheidend an dieser Technik sei, wie sie genutzt werde. Aus ihrer Sicht könne es nicht sein, so Wyss, dass künftig viele kleine selbstfahrende Gefährte herumkurvten. Bernmobil-Direktor René Schmid sagte, bei einem Versuch könne auch einmal etwas schief gehen. Dessen sei sich sein Unternehmen bewusst. Oberstes Ziel sei gewesen, das Fahrzeug sicher zu betreiben.

Vorerst ein Jahr lang wird nun getestet. Dann wird eine Zwischenbilanz gezogen, wie Bernmobil-Mediensprecher Rolf Meyer sagte. Der Versuch ist aber für zwei Jahre bewilligt. Ausser Bernmobil tragen ihn die Stadt Bern, Energie Wasser Bern und die Genossenschaft Migros Aare.

In mehreren Schweizer Ortschaften sind in letzter Zeit solche autonomen Fahrzeuge getestet oder in Betrieb genommen worden. Auch vom selbstfahrenden Postauto von Sitten VS ist überliefert, dass es stoppte, wenn der Trieb einer Rebe ins Lichtraumprofil der Strasse ragte.