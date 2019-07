Seespiele: Spiderman mit Udo auf Thunersee-Kreuzfahrt

Alles nur ein Traum? Maria Wartberg, Altersheimbewohnerin, Comicfan und Bypasspatientin, will weg. Und als ihre Tochter Lisa auch noch ihren Geburtstag verpasst, schnappt sie sich ihren Altersheimschwarm Otto und flieht aufs nächste Schiff nach New York. In ihrem Sehnsuchtsort, der auch Schauplatz ihrer Superheldencomics von Spiderman und Konsorten ist, will sie nochmals heiraten.

Sohn und Tochter der beiden Alten reisen ihnen besorgt nach. Ein temporeiches Setting, geschaffen für die sehnsüchtigen und lebensbejahenden Songs von Udo Jürgens. Sie sind die musikalischen Leitplanken. Zu diesen Hits wurde das Musical «Ich war noch niemals in New York» gezimmert, das am Mittwochabend am Thunersee Freilichtpremiere feierte.

Die Helden haben keine speziellen Fähigkeiten wie Spiderman. Es sind Menschen wie du und ich, allerdings mit dem Hang, bei jeder Gelegenheit ein Lied von Udo Jürgens anzustimmen.

Bereits bei der Vorpremiere zwei Tage zuvor zeigte sich: Ja, die Thunerseespiele bieten auch im Jahr eins nach der Übernahme von Freddy Burger ein bis in die letzten Details professionelles Musical, das gut unterhält. Dem Zürcher Unternehmer war es als damaligem Manager von Udo Jürgens (1934–2014) eine «Herzensangelegenheit», seine ersten Thunerseespiele seinem verstorbenen Freund zu widmen, wie er im Vorfeld verkündete.

Nur die Karriere zählt

Auf der Musicalbühne herrscht Hektik, wir befinden uns im TV-Studio. Alles wuselt herum und bereitet die Bühne für Lisa Wartberg (Kerstin Ibald) vor. Bald geht sie auf Sendung. Die Moderatorin ordnet alles ihrer Karriere unter. Es gibt kein Privatleben, keine Liebe und kein Innehalten, nur das Streben nach dem Fernsehpreis.

Das Bühnenbild, eine arg lädierte Freiheitsstatue, deutet an: Hier ist die Welt aus den Fugen und will gerettet werden. Wie in den Schreckensszenarien der Marvel-Comics der 1930er- und 1940er-Jahre. Doch die Helden in diesem Stück haben keine speziellen Fähigkeiten wie Spiderman und Konsorten. Es sind Menschen wie du und ich, allerdings mit dem Hang, bei jeder mehr oder weniger passenden Gelegenheit ein Lied von Udo Jürgens anzustimmen.

«Ich war noch niemals in New York» ist gesetzt, «Vielen Dank für die Blumen» folgt im Hinblick auf den Preis, der für Lisa in Griffnähe scheint – bis sie erfährt, dass ihre Mutter Maria (Sabine Martin) mit Otto Staudach (Hans B. Goetzfried) aus dem Altersheim ausgebüxt ist. Zusammen mit Ottos Sohn Axel (Patrick Imhof) und dessen vorwitzigem Sohn Florian (Jeremy Birchmeier) hetzen sie dem Schiff nach, erwischen es schliesslich doch noch.

Lisa und Axel zoffen sich gehörig, doch bald zeigt sich, dass sich auch hier liebt, was sich neckt. Eine doppelte Liebesgeschichte an Bord des Überseekreuzfahrtschiffs nimmt ihren Lauf. Wobei sich die Alten partout nicht dazu bewegen lassen wollen, ihre spätjugendliche Amour fou aufzugeben und ins Altersheim zurückzukehren.

Singen auf dem Schiff

Nach der Pause bremsen dann ausgerechnet die schmissigen Udo-Jürgens-Songs den Kutter aus, der eben noch so munter auf Kurs war. Während so gut wie nichts mehr geschieht, reiht sich ein Hit an den andern. Enkel Florian sucht die Alten – «Mit 66 Jahren». Lisa und Axel nähern sich an – «Immer wieder geht die Sonne auf».

Lisas schwule Assistenten Fred und Costa (Nils Klitsch und Steven Novak) erinnern sich an den Anfang ihrer Beziehung – «Griechischer Wein». Überraschungen bleiben aus, mit einer Ausnahme: Irgendwann wird auf dem Schiff das Dessertbuffet eröffnet, und riesige Törtchen tanzen zu «Aber bitte mit Sahne» (Choreografie: Kati Heidebrecht). Es ist der schräge Höhepunkt der zwischendurch witzigen, aber grösstenteils flachen Produktion.

Nur die Liebe zählt

Spätestens jetzt tragen die Songs das Musical (Regie: Werner Bauer) und das reicht für Begeisterung in den Zuschauerrängen. Es ist ein Wiedersehen mit den Hits, ganze Tribünensektoren singen den Refrain lauthals mit. Kein Wunder, das Orchester unter der Leitung von Iwan Wassilevski spielt die Evergreens wie gewohnt in Studioqualität.

Trocken wie der Guggiföhn zwar, aber präzise bis in den leisesten Sechzehntel, sodass sie die Miniaturwelten, die in jedem Udo-Jürgens-Stück wohnen, jederzeit stüzen.

Ja, die Welt will gerettet sein, und das sieht letztlich so aus: Karrieristin Lisa entdeckt ihre weiche, weibliche Seite, sprich lässt die Liebe zu. Die auf den ersten Blick modern gezeichnete Hauptfigur (Frau macht Karriere) fällt in ein gestriges Rollenbild zurück (Frau findet ihre wahre Bestimmung: die Liebe).

Eigentlich erstaunlich, dass das 2007 in Hamburg uraufgeführte Musical von Gabriel Barylli und Christian Struppeck so ungemein schneller altert als die Songs des Vorbilds. Auch das überdrehte Schwulenpärchen wirkt arg klischiert. Unverständlich bleibt auch, in welcher Zeit die Geschichte spielt. Und wo. In Deutschland? Doch wieso spricht dann die strenge Altersheimleiterin einen Ostschweizer Dialekt? Wer nervt, der thurgauert – auch das kein taufrischer Einfall.

Zwei Kniffe in dieser Geschichte relativieren vieles. Die schrille bis plakative Zeichnung der Charaktere und die etwas gar zackigen Sinneswandlungen passen durchaus zur Comic-ästhetik, die sich auch in den Kostümen niederschlägt. Und zuletzt ploppt dann alles doch weg wie eine Seifenblase. Oder wie ein Traum. Und in Träumen wird alles passend gemacht. Hauptsache, die Welt ist in Ordnung, und das ist sie zuletzt – «heute beginnt der Rest deines Lebens». Und der beginnt mit Standing Ovations.