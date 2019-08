Schwer verletzter Rekrut aus dem Koma erwacht

Der zweite in den Absturz involvierte Rekrut kam beim Unfall ums Leben. Beide Rekruten gehörten der Richtstrahlschule 62 an, die Soldaten und Kaderleute für die «militärische Swisscom» ausbildet. Die dort geschulten Soldaten sind in der Lage, sichere und redundante Verbindungen für Armee und Landesregierung aufzubauen. Innerhalb dieser Truppe wurden die beiden verunfallten Rekruten zu sogenannten Pionierfahrern ausgebildet.