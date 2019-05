Schule warnt vor Unbekanntem

Die Schule Neumatt in Belp warnte die Eltern nach einem Vorfall mit einem Brief vor einem unbekannten Mann.

Mitte Mai habe er auf dem Dach der Aula eine Zweitklässlerin an der Schultasche gepackt und sie aufgefordert, ihn zu begleiten. Das Mädchen habe sich schliesslich lösen können. Der Brief ging an die Eltern der Kindergärteler bis Sechstklässler.

Gemäss «20 Minuten» trug sich vier Tage später in Kirchberg ein ähnlicher Vorfall auf dem Schulweg zu. Laut Polizei gebe es aber keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen.

Der Brief sei in Absprache mit der Kantonspolizei verschickt worden, sagt Michel Weber, Leiter der Abteilung Bildung und Kultur der Gemeinde Belp. Die Schule schreibt darin, dass die Eltern den Kindern «die Verhaltensregeln gegenüber fremden Menschen in Erinnerung rufen» sollen. Eine besondere Wachsamkeit der Kinder sei aber nicht angezeigt.