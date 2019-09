SCB und YB erhalten Gastro-Preis, Klaus Künzli geehrt

Am Montag wurde im Kursaal zum 17. Mal in Folge der Gastrobär verliehen. Der Preis würdige herausragende Leistungen in der oder für die Berner Gastronomie, erklärt Tobias Burkhalter, Präsident von Gastro Stadt Bern und Umgebung. Die Jury hat heuer aber überraschenderweise nicht nur einen Preisträger gekürt, sondern gleich zwei: YB und SCB. «Wir wollen die sportliche Leistung der beiden Clubs anerkennen», erklärt Jurypräsident Nando Hepp, Geschäftsleiter des Bierhübeli.