SCB-Chef erhält Unternehmerpreis

Der HIV zeichnet den 58-Jährigen damit für sein «Lebenswerk als erfolgreicher Motivator, Entertainer, Sportmanager und Unternehmer» aus. Mit seinem gradlinigen, konsequenten und selbstbewussten Wirken habe Lüthi den SCB auf Erfolgskurs gebracht, sagte Emch. In seiner Amtszeit konnte der Klub bereits sechs Meistertitel feiern. Nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich steht die Organisation heute sehr erfolgreich da. Dank einer klugen Geschäftsstrategie und Diversifizierung unter anderem in der Gastronomie, gelinge es Lüthi bis heute, das Kerngeschäft «Eishockey» ohne grossen Mäzen zu finanzieren.

Lüthi ist in Bolligen aufgewachsen und wohnt heute in Ittigen. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Gestartet hatte er seine berufliche Karriere mit einer KV-Lehre, später folgte ein Nachdiplom-Studium in Betriebswirtschaft. Bekannt wurde er auch als Nachrichtenmoderator des Fernsehsenders Telebärn.

Bei der SC Bern Eishockey AG ist Lüthi neben dem CEO-Posten seit 2012 auch Delegierter des Verwaltungsrates. Ausserdem übernahm er 2016 auch das Präsidium der Alliance of European Hockey Clubs (EHC), der Vereinigung der europäischen Profi-Hockeyclubs.

Der Sektion Bern des Handels- und Industrievereins zeichnet jährlich eine Persönlichkeit aus, die eine herausragenden Beitrag an den Wirtschaftsstandort Bern geleistet hat. 2018 hatte Silvia Müller, die Initiantin und Organisatorin der Berner Museumsnacht, den Preis erhalten.