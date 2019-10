Saunieren im alten Banktresor

Das Staunen kommt zum Schluss. Auf dem Rundgang durch den neuen Migros-Fitnessclub an der Christoffelgasse führt der Angestellte zuletzt in den Wellnessbereich. Durch eine tonnenschwere Tresortüre gehts in die Damensauna, wo die Wände im gedimmten Licht bronzen schimmern. Stahlwände, Stahldecke und Tür stammen aus der Zeit, als die Schweizerische Volksbank hier ihre Schätze bunkerte.