Die erste nationale Klimademo ist in vollem Gange, tausende Demonstranten haben die Stadt Bern eingenommen. Plakate und Gesänge prägen das Bild, es geht friedlich zu und her.

Mit etwa einstündiger Verspätung setzt sich der Demonstrationszug beim Bollwerk in Bewegung. Die Spitze geht via Rathausgasse und Zibelegässli - wegen der Baustelle - zum Zytglogge und dann in Richtung Bundesplatz.