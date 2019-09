240 Kilogramm. So viel wiegt eine Hälfte des Wagyu-Stiers Lee. Diese Hälfte liegt in Stücken im Lieferwagen und wurde vom Landhaus Liebefeld gekauft, die andere kommt ins Restaurant Mille Sens. Jacqueline Wander, Tom Christen und Yaki Gallardo stehen in Schürzen vor dem Auto und laden aus.