Restaurant Schöngrün gehört nicht mehr zum ZVF

Der Zürcher Frauenverein (ZFV) gibt das Mietverhältnis mit dem Restaurant Schöngrün per Ende Jahr auf. Auf Anfang 2021 übernimmt das nebenan liegende Zentrum Paul Klee (ZPK) mit einem neuen Konzept, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom ZFV und ZPK. Kulinarik und Kultur sollen dabei in den Mittelpunkt gerückt werden. Für die Mitarbeitenden werde eine Lösung innerhalb der ZFV-Unternehmen gesucht, heisst es weiter.