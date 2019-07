Reitschule: «Das Vertrauen in den Gemeinderat ist beschädigt»

In einem offenen Brief an die Stadtregierung beklagt die Reitschule schwindendes Vertrauen in den Gemeinderat. Dieser setze angeblich nur auf polizeiliche Repression, um die Probleme auf der Schützenmatte zu lösen.

Dies habe sich in den letzten anderthalb Jahren verschärft, da die Regierung Anfang 2018 Ausgeh-Hotspots wie die Schützenmatte als Kontrollschwerpunkt definierte. Die Stadt tat dies, um dem Drogenhandel und der Gewalt im öffentlichen Raum besser Herr zu werden.

«Schikanöse Kontrollen» der Gewerbepolizei

Auch städtische Verwaltungsabteilungen wie die Gewerbepolizei und Immobilien Stadt Bern (ISB) werden kritisiert. ISB-Mitarbeiter würden häufig unangemeldet auftauchen und Transparente mit «unbequemen aber strafrechtlich nicht relevanten Parolen» beschlagnahmen. Der Gewerbepolizei wirft die Reitschule gar schikanöse Kontrollen vor.

Die Reitschule-Betreiber fordern statt Repression mehr «präventive Massnahmen», um den Drogenhandel und die Gewalt vor ihren Toren einzudämmen. Sie fordern hierfür die Installierung einer Arbeitsgruppe, die sich dem Hotspot Schützenmatte annimmt.

Inwiefern der Rundumschlag mit den derzeit laufenden Verhandlungen zwischen Stadt und Reitschule bezüglich Erneuerung des Leistungsvertrages zusammenhängt, ist unklar. Darin sollen auch allfällige Anpassungen des Sicherheitskonzepts zur Sprache kommen.