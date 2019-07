Regierung und Parlament sind auf Konfrontationskurs

Die erste Hitzewelle des Sommers ist zwar schon passé, aber die Gemüter der Berner Politiker drohen erst jetzt so richtig warm zu laufen. Während der halbe Kanton in den Ferien verweilt, sorgt eine Finanzierungsfrage für dicke Luft zwischen Regierung und Teilen des Parlaments. Ein finales Kräftemessen in der kommenden Herbstsession scheint aus heutiger Sicht unausweichlich. Um was geht es?

Der Kanton Bern hat ein Problem. Um längerfristig konkurrenzfähig zu bleiben, müsste er in den kommenden zehn Jahren dringend grosse Investitionen tätigen. Gleich mehrere Bauvorhaben stehen an: die Verkehrssanierungen Emmental und Oberaargau, die Sanierungen der Gefängnisse, Gymnasien und Berufsschulen, die Investitionen in den Medizinalstandort Kanton Bern sowie die Neubauten des Berner Fachhochschul-Campus und des Bildungscampus Burgdorf. Politisch sind diese Investitionen alle mehr oder weniger unbestritten. Die grosse Frage ist vielmehr, über welche Kasse diese Vorhaben finanziert werden sollen. Genau hier entzweit sich aktuell Berns Politik.

Nicht verfassungskonform

Am Dienstagmorgen um 10 Uhr verschickte die Finanzkommission des Grossen Rates (FiKo) eine Medienmitteilung. Darin teilt sie mit, dass eine knappe Mehrheit der Kommission nicht auf das von der Regierung beantragte Gesetz zur Schaffung eines Investitionsfonds eingehen will. Mit diesem Fonds hätte die Regierung die Investitionen stemmen wollen, ohne dabei die Schuldenbremse zu ritzen.

Aber die FiKo sieht dies genau umgekehrt. Aus ihrer Sicht umgeht der Fonds eben genau diese Schuldenbremse und ist deshalb nicht verfassungskonform. Das zeige unter anderem ein externes Rechtsgutachten, welches die FiKo in Auftrag gegeben habe. Statt eines Fonds will die Kommission, dass die Bauprojekte über eine Erhöhung der Nettoinvestitionen finanziert werden. Zudem sollen die Projekte «verschoben, redimensioniert oder einzelne auch gestrichen werden».

Doch verfassungskonform

Die Antwort des Regierungsrats kam postwendend. Um 10.36 Uhr verschickte er seine eigene, 1,5-seitige Medienmitteilung mit dem Titel: «Regierungsrat hält an Investitionsfondsgesetz fest». Mit «grossem Bedauern» habe man den Entscheid der Finanzkommission zur Kenntnis genommen. Vom Kurs abbringen will sich die Regierung deshalb aber nicht.

«Der Regierungsrat ist klar der Auffassung, dass seine Vorlage verfassungskonform ist.» Er kontert seinerseits mit einem Rechtsgutachten, welches zum Schluss kommt, dass der Fonds mit der Kantonsverfassung vereinbar ist. Der Regierungsrat sei deshalb weiterhin gewillt, den Fonds in der kommenden Herbstsession vors Parlament zu bringen.

Bereits wird eine Drohkulisse aufgebaut, was geschehen würde, sollte der Fonds vom Parlament abgelehnt werden. «Gemäss derzeitigem Kenntnisstand müsste die Standortkonzentration der Berner Fachhochschule in Bern um fünf Jahre verschoben und auf den Bildungscampus in Burgdorf verzichtet werden», schreibt die Regierung. Auch weitere Priorisierungen und Verzichte müssten in Betracht gezogen werden.

Entscheidung im Herbst

Ob diese Drohkulisse ihre Wirkung zeigen werden, wird sich Anfang September zeigen. Dann entscheidet der Grosse Rat, ob er der Mehrheit der Finanzkommission oder der Regierung folgen wird. Es dürfte wie schon in der FiKo knapp werden. Während SVP, FDP und GLP den Fonds ablehnen, sind die linken Parteien dafür. (flo/sda)