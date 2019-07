«Rede wi druckt»: Die Idee zum Aarephantom

Jemand fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Nur ein paar Sätze. Danach führt jemand anderes die Geschichte fort. Wieder nur ein paar Sätze. Dann kommt der nächste an die Reihe. Und so weiter.

Was in Jugendjahren gerne am Lagerfeuer gespielt wurde, hat die Kulturredaktion der Berner Zeitung für die Sommerserie zur Aare in einen Fortsetzungskrimi umgesetzt. Fünf Redaktorinnen und Redaktoren erzählen eine Geschichte – immer ein separates Kapitel.