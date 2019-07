«Rede wi druckt» – Der neue BZ-Podcast

Vor zehn Jahren - am 1. Juli 2009 - trat das Rauchverbot in Berner Restaurants und Bars in Kraft. Was hat sich seither verändert? Wie geht es weiter? Wer ist der Mann, der noch heute der Tabak-Lobby an den Karren fährt?

Mit Ruedi Löffel, Grossrat (EVP) und Leiter Suchtprävention Blaues Kreuz Bern

Moderation: Sandra Rutschi, Quentin Schlapbach

