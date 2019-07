Rede wi druckt: Der Gurtenfestival-Podcast

Stadtredaktorin Claudia Salzmann arbeitet bereits das neunte Jahr in Folge während des Gurtenfestivals, sie ist jeweils für den Liveticker der BZ mitverantwortlich. Sie redet über Pleiten und Pannen, über Konzentrationsschwierigkeiten bei der Arbeit in unmittelbarer Nähe der Hauptbühne und darüber, was sie am Festival so fasziniert.