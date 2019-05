Rechtsstreit beigelegt: Tierheim Eymatt kann gebaut werden

Happy End für den Berner Tierschutz: Nach jahrelangem Tauziehen mit Beschwerdeführern hält er nun eine rechtskräftige Baubewilligung in den Händen und kann im Frühjahr 2020 mit dem Neubau des Tierheims in der Eymatt beginnen. Die verbliebenen Einsprecher und der Tierschutz hatten sich aussergerichtlich geeinigt, wie die beiden Partien am Mittwoch in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekannt gaben.