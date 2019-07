Raubüberfälle mit Pfefferspray

In den letzten Tagen ist es in der Nähe der Stadtberner Schützenmatte zweimal zu einem Raub gekommen. Dies berichtet die Kantonspolizei Bern am Dienstagnachmittag.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde ein Mann am Samstag kurz vor halb zwei Uhr auf Höhe Neubrückstrasse von unbekannten Personen angegriffen und bestohlen. Die Täter setzten dabei unter anderem Pfefferspray ein.

Dieser fand auch bei einem Raubüberfall in der Nacht auf Dienstag Verwendung. Dabei wurde ein Mann bei der Verzweigung Neubrückstrasse/Bollwerk kurz nach drei Uhr von einem unbekannten Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen. Es kamen weitere Personen hinzu, die ihn tätlich angingen und mit dem Spray besprühten. Auch hier wurden dem Opfer Wertsachen entwendet.