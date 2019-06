Publibike: Probleme mit leeren Akkus

Postauto Schweiz, der Mutterkonzern von Publibike, bestätigt die Probleme. Als Hauptgrund gibt das Unternehmen leere Akkus an. In den vergangenen Wochen hätten sich solche Vorfälle gehäuft. Warum ist dem so? «Publibike verzeichnet in letzter Zeit einen grossen Anstieg an Fahrten», sagt Postauto-Mediensprecher Ben Küchler.

Durch die häufigen Nutzungen, vor allem von E-Bikes, würden sich die Akkus schneller leeren und es könne zu Verzögerungen beim Austausch der leeren Akkus an den Stationen kommen. «Zusätzlich führt die starke Mehrnutzung dazu, dass der Ausleihprozess momentan weniger zuverlässig als gewohnt funktioniert», so Küchler. Bei Publibike habe man nun «Ressourcen aufgestockt» und «die Betriebszeiten an den Wochenenden ausgedehnt», um die Akkus schneller auszuwechseln.