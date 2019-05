Psychiatrie-Modellversuch: Kinder und Jugendliche zu Hause betreuen

Zu Hause statt in der Klinik: Die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) haben einen Modellversuch zur aufsuchenden Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit stationärem Behandlungsbedarf lanciert.

Das Projekt ist für junge Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen gedacht, die eine intensive und aufwändige Therapie benötigen. Bisher wurden die Betroffenen stationär in einer Klinik oder Tagesklinik behandelt.

Die UPD verfügen seit Anfang Mai über ein mobiles Team, das Leistungen bei den Patienten zu Hause anbietet, die einem stationären Aufenthalt gleichkommen. Damit hoffen die UPD, nachhaltigere Therapieerfolge zu erzielen.

Stationäre Behandlungen reissen junge Menschen oft für längere Zeit aus ihrem Alltag. Dies könne ihnen die Rückkehr in die Normalität erschweren, schreiben die UPD in einer Mitteilung vom Mittwoch. In ihrem gewohnten Umfeld könnten die jungen Patientinnen und Patienten in ihrer Eigenverantwortung gestärkt und ihre eigenen Ressourcen aktiviert werden.