Polizist wehrte sich gegen Blutanalyse

Ein Beschluss der Beschwerdekammer des Berner Obergerichts gibt nun einen kleinen Einblick in das laufende Verfahren. Daraus geht hervor, dass sich einer der beiden am tödlichen Einsatz beteiligten Polizisten gegen die Auswertung einer Blut- und Urinprobe wehrte. Es handelt sich um den Patrouillenpartner des beschuldigten Polizisten. Weil auch dieser «direkt am Vorfall beteiligt» gewesen sei, sei eine «Untersuchung seines Zustandes zur Tatzeit» gerechtfertigt, fand die Staatsanwaltschaft. Gegen den Mann läuft jedoch kein Strafverfahren.

Später revidierte die Staatsanwaltschaft die Verfügung. Auf eine Analyse der Blut- und Urinproben des Patrouillenpartners wird demnach vorläufig verzichtet. Die Proben werden jedoch aufbewahrt, um sie im Bedarfsfall auszuwerten. Damit kann der Polizist offenbar leben. Er beantragte, das ursprüngliche Beschwerdeverfahren abzuschreiben, wobei der Kanton die Kosten übernehmen müsse. Die Staatsanwaltschaft fand jedoch, auch der Beschwerdeführer müsse einen Anteil zahlen.

Die Beschwerdekammer des Obergerichts gibt nun dem Polizisten recht. Das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben. Die Kosten von 500 Franken muss der Kanton übernehmen. Zusätzlich erhält der Beamte 2100 Franken als Entschädigung für die entstandenen Kosten. (mib)