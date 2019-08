Polizei erwischt Sprayer in flagranti

Kurz nach 22.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass im Bahndepot an der Stöckackerstrasse in Bern mehrere Personen am Sprayen seien. Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes hatten bereits vor dem Eintreffen der Polizei eine Person anhalten können. Ein weiterer Sprayer hatte vorerst die Flucht ergriffen, konnte jedoch durch die Polizei angehalten werden.