Polizei erschiesst 36-Jährigen – «Es war mein Sohn»

Bei einem Polizeieinsatz im Osten von Bern ist am Mittwochabend ein Mann erschossen worden. Der 36-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern war zuvor aus einer psychiatrischen Institution entwichen.

Bern: Mann nach Schusswaffeneinsatz verstorbenhttps://t.co/sbTa28Jb4j — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) July 17, 2019

Eine Polizeipatrouille traf ihn in einer Liegenschaft am Kuhnweg im Schönberg/Bitzius-Quartier an, das sich in der Nähe des Zentrums Paul Klee befindet. Laut Polizeicommuniqué konnte die Patrouille den Mann ansprechen.

Das Quartier befindet sich im Osten der Stadt, in der Nähe des Zentrums Paul Klee. (Bild: Silvia Staub)

Ersten Erkenntnissen zufolge sei dabei eine «für die Polizisten akut bedrohliche Situation» festgestellt worden. Darauf sei es zum Dienstwaffeneinsatz gekommen. Rettungskräfte und weitere Polizeipatrouillen seien aufgeboten worden; der getroffene Mann sei trotz rascher Rettungsmassnahmen etwas später verstorben.