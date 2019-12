Podcast: Vor 20 Jahren wütete Lothar

Was haben Sie am 26. Dezember 1999 gemacht? Unsere Gäste wissen es noch sehr genau: Martin Haslebacher sah in einem Bus im Emmental sozusagen dem Auge des Sturms Lothar in die Augen, Stephan Künzi war auf der BZ-Redaktion für die Berichterstattung über das Naturereignis verantwortlich.