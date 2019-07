Podcast: Auftakt zur Aareserie

«Alle, die an der Aare wandern oder in ihr schwimmen, wissen gar nicht, wie jung dass dieses Vergnügen ist: Noch vor 150 Jahren war die Aare ein wilder, unkontrollierter Fluss.» Stefan von Bergen, Redaktor im Kantonsressort der Berner Zeitung, hat sich zum Auftakt der Aareserie mit der Geschichte des Flusses auseinandergesetzt. Von Bergen selbst schwimmt seit 1977 regelmässig in der Aare. Im Gespräch verrät er seine Lieblingsstelle, was für ihn die Faszination am «Urban Swimming» ausmacht und weshalb er den Sprung in einen Fluss jederzeit dem Bad in einem See vorzieht.