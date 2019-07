Papierfabrik Sihl schliesst: 65 Mitarbeiter verlieren den Job

Wer reissfestes Papier für Baupläne in der Hand gehalten oder grossformatige, brillante Werbeplakate betrachtet hat, ist wohl schon mit Papier aus dem Berner Werk der Sihl-Gruppe in Kontakt gekommen.

Doch künftig wird das Unternehmen diese Spezialpapiere nicht mehr auf dem Schermenareal im Nordosten der Stadt Bern beschichten. Das Unternehmen hat am Donnerstag mitgeteilt, dass es den Betrieb in Bern schliessen will. Zwischen Ende 2019 und Ende 2020 gehen 65 Arbeitsplätze verloren. 20 weitere Mitarbeiter können an einem anderen Standort der Gruppe in der Schweiz eine neue Stelle antreten. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens werden Alternativen zur Schliessung geprüft.