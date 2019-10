Oft gesucht, gut gewählt Glauser

In Zürich funktionierte es

Simon deutlich voraus, Salzmann erster Verfolger, Stöckli und Rytz in Lauerstellung, Markwalder, Bertschy und Streiff chancenlos – werden diese Prognosen morgen in einer Woche tatsächlich eintreffen?

Dass die Methodik auch in der Schweiz funktionieren kann, zeigte sich 2018 bei den Wahlen ums Stadtpräsidium in Zürich. Damals trat Corinne Mauch gegen Filippo Leutenegger an. Glauser stellte fest, dass die SP-Politikerin im Internet doppelt so oft gesucht wurde wie ihr Konkurrent von der FDP. Das Wahlergebnis: Mauch machte fast genau doppelt so viele Stimmen wie Leutenegger.

