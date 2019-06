Noch mehr Stellen in der Stadtverwaltung

«Dieser Ausbau ist nötig, um das qualitative und quantitative Wachstum der Stadt zu bewältigen», begründete er den Ausbauplan. Dabei war ihm wichtig, zu betonen, dass nicht alle Stellen aus der Stadtkasse bezahlt werden. 4,7 Stellen finanziert der Kanton, und für 2,8 Stellen gibts Geld aus anderen Kassen.

Das Ausbaubegehren des Gemeinderates ist etwa halb so gross wie im Vorjahr. Damals hatte die Stadtregierung einen Ausbau um 56 Stellen budgetiert. Da dieses Ausmass auf massiven Widerstand stiess, musste der Gemeinderat schliesslich zurückbuchstabieren.

Kritik der Bürgerlichen

Auch jetzt sorgt der geplante Ausbau für Kritik von den bürgerlichen Parteien. Die FDP schreibt etwa: «Mit dieser Aufblähung des Budgets bürdet der Gemeinderat den kommenden Generationen einen wachsenden Schuldenberg auf.» Sie stellt in Aussicht, dass sie in der Budgetdebatte im Stadtrat Kürzungsanträge einreichen wird. Die SP und das Grüne Bündnis begrüssen dagegen den Budgetentwurf.

Am Stellenzuwachs wollen alle Mitglieder des Gemeinderats mit ihren Direktionen partizipieren. Mit 9,2 Stellen wächst die von Franziska Teuscher (Grüne) geführte Direktion für Bildung, Soziales und Sport am stärksten, absolut am kleinsten ist das Wachstum in der Präsidialdirektion. Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) möchte 2,5 zusätzliche Mitarbeiter anstellen.

Der hohe Sanierungsbedarf

Der Personalausbau ist eine Dimension im Budget. Von den Beträgen her stärker ins Gewicht fallen die Investitionen. Hier hat die Stadt Nachholbedarf. Sie will in den nächsten Jahren ihre in die Jahre gekommenen Schulhäuser und Schwimmbäder sanieren. Und sich eine neue 50-Meter-Schwimmhalle leisten.