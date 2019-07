«Nicht jeder schöne Ort braucht eine Bar»

Sondern?

Das müsste man herausfinden. Wieso nicht eine Kaffee- und ­­Kuchenecke, die von Seniorinnen und Senioren betrieben wird? Oder Kinder aus dem Quartier, die selbst gesammelte Beeren und Sirup statt Bier anbieten? Dafür braucht es aber Rahmenbedingungen, die nicht zu hohe finanzielle und administrative Anforderungen setzen. Bars funktionieren meist gut, um Orte zu beleben. Wenn aber ein Ort bereits belebt ist, muss man sich schon fragen, ob es dort noch eine Bar braucht. Der Altenbergsteg etwa war im Sommer schon immer belebt. Dort hat die Bar vor allem dazu geführt, dass es für schlichtes Sonnenbaden auf der Mauer keinen Platz mehr hat.

Hat es in Bern denn nicht immer noch viele ruhige Orte, gerade auch entlang der Aare?

Es geht um eine Entwicklung. Entspannungsoasen, die in Zeiten permanenter Beschleunigung immer wichtiger werden, werden durch Bars ersetzt. Ich wünsche mir auch mehr Transparenz, ein niederschwelliges Ausschreibeverfahren sowie geeignete rechtliche Rahmenbedingungen. Zwischennutzungen entwickeln sich experimentell, dafür sind klassische Baubewilligungsverfahren nicht geeignet.

«Wenn Pop-ups nur noch Bars für hedonistische 25- bis 40-Jährige sind, läuft etwas falsch.»Markus Flück

Bei der Grossen Schanze habe die Belebung einen Angstort sicher gemacht, hiess es. Was sagen Sie dazu?

Das kann durchaus sein – aber auch dann darf man fragen, ob eine Bar dafür der einzige Weg ist, egal, wie cool sie ist. In den letzten zwei Jahren haben Pop-up-Bars in Bern ein Ausmass angenommen, dass jene, die andere Formen bevorzugen, sich vielenorts nicht mehr wohl fühlen. Es fragt sich: Wer wird wohin verdrängt?

Ist es nicht einfach so, dass Orte wie die Warmbächli-Brache oder der Vorpark, wo Sie sich engagieren, durch die Pop-up-Bars unter Druck geraten?

Es gibt sicher eine gewisse Konkurrenz. Die Bars stehen an sehr attraktiven Orten und kosten die Stadt wenig bis nichts. Das kann weniger kommerzielle Konzepte unter Druck setzen. Hier muss die Stadt aufpassen, dass sie die Balance wahrt. Zwischennutzungen sind ein Experimentierfeld, wo es oft ums Selbermachen geht. Es wäre schön, wenn vermehrt der Bevölkerung eine Bühne bereitgestellt würde.

Was entgegnen Sie aufs liberale Gegenargument, dass der Markt entscheidet, wann es genug Pop-up-Bars hat?

Das ist eine ziemlich eindimensionale Perspektive. Es ist doch die Aufgabe einer Stadt, zu schauen, dass es für möglichst viele Bevölkerungsgruppen Räume gibt, wo sie sich wohl fühlen. Schön, wenn sich das ­­Leben nach draussen verlagert – aber bitte nicht an jedem schönen Ort eine Bar aufstellen. Ausserdem sollte die Frage des Pop-down geklärt werden. Ist eine Bar, die jedes Jahr am selben Ort betrieben wird, noch ein Pop-up? Wenn Pop-up, dann bitte abwechslungsreich.