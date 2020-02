«Nicht finanzierbar»: Gemeinderat gegen Gratis-öV

Die Gratisbenützung des öffentlichen Verkehrs in Bern hätte positive Effekte, ist aber für die Stadt nicht finanzierbar: Diese Meinung vertritt der Gemeinderat in seiner Antwort auf einen Vorstoss von Zora Schneider.

Die Stadträtin der Partei der Arbeit (PdA) möchte «freie Fahrt für alle». In ihrer Motion spricht sie von einer «sozialen und auch ökologischen Massnahme»: Könnten alle gratis Bus und Tram fahren, liesse sich der CO 2 stark vermindern. In anderen europäischen Städten habe sich die Massnahme bewährt.