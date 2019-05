Neuer GP-Streckenrekord von Geoffrey Kamworor

Bis Geoffrey Kamworor kam. Der 26-jährige Kenianer ist der Sportöffentlichkeit noch nicht so bekannt wie die beiden Äthiopier, gehört jedoch aktuell zu den Besten des Laufsports. Kamworor ist zweifacher Cross-Weltmeister (2015/17) holte 2015 an der WM Silber über 10000 m und gewann 2017 den New-York-Marathon. Bei seinem ersten Start in Bern distanzierte er die Konkurrenz, unter anderem den Schweizer Marathonspezialisten Tadesse Abraham von Beginn an. Und lief ein Rennen, das in die Geschichtsbücher des GP eingehen wird. Der

Kenianer zog sein Tempo durch, verblüffte mit schier unglaublichen Zeiten schon bei den Messungen während des Laufs. Unter 28 Minuten legte Kamworor die ersten 10 Kilometer zurück und erreichte nach 44:57 Minuten das Ziel. 1:07 Minuten unter dem Rekord von Zersenay Tadesse. «Dies könnte ein Rekord für die Ewigkeit sein. Ich hätte diese Zeit nicht für möglich gehalten», bewertete Markus Ryffel, selbst ehemaliger Spitzenläufer und beim GP für die Verpflichtung der Topathleten zuständig, die Leistung des Siegers.

Starker Wind

Zumal die Bedingungen nicht einfach waren. Die Temperaturen waren zwar für die Läufer im idealen Bereich, es blies jedoch ein starker Wind, der ihnen die Aufgabe erschwerte. Tadesse Abraham lief schliesslich als zweiter ins Ziel, in einer immer noch starken Zeit von knapp über 49 Minuten, aber mit mehr als vier Minuten Rückstand auf Kamworor. Dies zeigt auf, in welcher Dimension sich der Kenianer bewegte.

Bei den Frauen waren mit Martina Strähl und Maja Neuenschwander die beiden Besten des Vorjahrs nicht am Start. Das Rennen gewann die Äthiopierin Meseret Mezine in 57:42 Minuten. Den zweiten Platz belegte Nicole Egger (LV Langenthal), die in 57:59 eine persönliche Bestzeit lief. Auch auf Platz 3 lief mit Andrea Meier (LC Uster) eine Schweizerin.

Delia Sclabas gewinnt Altstadt-GP erneut

Delia Sclabas hat zum vierten Mal in Folge den Altstadt-GP gewonnen. Die 18-jährige Kirchbergerin wurde von Judith Wyder, der früheren Welt-und Europameisterin im Orientierungslauf, hart gefordert. Am Aargauerstalden griff Wyder gar an, Sclabas vermochte jedoch zu kontern und lief schliesslich in 15:57 Minuten als Siegerin ins Ziel. Wyder, die Ende 2018 aus dem Orientierungslauf-Nationalkader zurückgetreten ist, lief mit 19 Sekunden Rückstand als Zweite ins Ziel. Das Podest komplettierte die Oberländerin Christine Müller (LC Scharnachtal), die den dritten Platz belegte.