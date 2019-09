Neuer Anmelderekord an der PH

Als «weiterhin sehr erfreulich» bezeichnet die Hochschule die Anmeldezahlen am Institut Vorschulstufe und Primarstufe. Insgesamt werden am Montag an der PH sowie an der ihr angegliederten Primarstufe NMS 390 Personen ihr Studium neu aufnehmen. Das sind 30 mehr als im Vorjahr.

Auch am Institut Sekundarstufe I seien die Anmeldezahlen in den letzten Jahren stetig gewachsen. Ab dem Herbstsemester 2019 werden sich hier 246 junge Menschen ihr zur Lehrperson ausbilden lassen - erstmals mehr Männer als Frauen.

Nach rückläufigen Zahlen in früheren Jahren stösst das Lehrerdiplom fürs Gymnasium offenbar wieder auf mehr Interesse: 124 Personen haben sich am Institut Sekundarstufe II angemeldet, 26 mehr als im Vorjahr.

Noch würden sich Studierende indes laufend an- und abmelden. Als Stichtag für die definitiven Zahlen nennt die PH den 15. Oktober.