Nächtliche Krawalle bei der Reitschule: Zehn Polizisten verletzt

Als die Fahrzeuge in Flammen standen, rückte die Polizei vor. Die Einsatzkräfte seien darauf «massiv» angegriffen worden, wie Polizeisprecher Dino Dal Farra auf Anfrage erklärte. «Sie wurden mit Steinen, Flaschen und Lasern und Feuerwerkskörpern attackiert», so Dal Farra. Acht Polizisten und zwei Polizistinnen wurden dabei verletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Einer der Ordnungshüter musste ins Spital gebracht werden. Eine Privatperson begab sich selbstständig in Spitalpflege.