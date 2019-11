Mehrere Unfälle – kilometerlanger Stau auf der A1

Der Rückstau hat sich offenbar auch auf das Strassennetz in der Stadt Bern ausgewirkt, wie ein Tweet von Bernmobil erahnen lässt:

13.11.2019, 17:18 Uhr: Auf den Linien 3, 6, 7, 8, 9, 9B, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31 und 160 ist infolge eines Unfalls auf der Autobahn A1 mit Verspätungen und Kursausfällen zu rechnen. Dauer: unbestimmt. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) November 13, 2019

Eine Nachfrage bei der Kantonspolizei Bern ergibt, dass bereits um 15 Uhr bei der Ausfahrt Kirchberg zwei Lastwagen in Fahrtrichtung Zürich zusammengestossen sind. Die Normalspur war rund drei Stunden lang gesperrt, was insbesondere in der Feierabendzeit zu massiven Rückstaus geführt hat. Die Unfallstelle sei inzwischen geräumt. Kurz vor 19 Uhr beträgt der Zeitverlust nach TCS-Angaben noch etwa eine halbe Stunde.

Ausserdem haben sich im Grossraum Bern mindestens fünf weitere, kleinere Kollisionen ereignet, was für zusätzliche Behinderungen gesorgt haben dürfte. So etwa auf dem Felsenauviadukt oder bei Schönbühl, als es in der Gegenrichtung zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen ist. Die Abklärungen der Polizei zu möglichen Verletzten und den Unfallhergängen laufen.