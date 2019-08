Nach Fanmarsch: Heisse Diskussion zum Polizeieinsatz

Auch Trine Pauli vom Café Kairo erschrak ob des Benehmens gewisser Belgrader Fans. Mehrere Personen aus dem Fanumzug warfen volle Bierdosen gegen die gut besetzte Gartenterrasse des Cafés in der Lorraine. Die als homophob geltenden Ultras störten sich offenbar an einer LGBT-Fahne. Mit dem Stück buntem Stoff wird für die Rechte von Homo-, Bi- und Transsexuellen eingestanden. Laut der Betreiberin flogen volle Bierdosen auf die Tische der Gäste. Auch Flaschen zersplitterten an der Fassade. «Es ist pures Glück, ist nicht mehr passiert», sagt Trine Pauli. Sie versteht nicht, wieso die Polizei nicht auch an den Flanken des Fantrosses mitmarschiert ist und so bei solchen Attacken hätte eingreifen können.

Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause zeigte sich am Tag nach dem Hochrisikospiel zufrieden mit dem Polizeieinsatz. Das massive Aufgebot an Einsatzkräften sei gerechtfertigt gewesen. Er, der den Fanmarsch aus nächster Nähe beobachtet hatte, habe eine «permanent angespannte Stimmung» unter den serbischen Fans ausgemacht.

Er windet der Polizei ein Kränzchen, diese habe «beherzt» eingegriffen, wo es nötig gewesen sei, und so Schlimmeres ver­hindert – so etwa bei der Attacke vor der Drogenanlaufstelle. Der CVP-Gemeinderat findet, die Warnschüsse seien gerechtfertigt gewesen, insbesondere, da die Angreifer nicht einmal durch Pfefferspray zu stoppen gewesen seien. Der Dienstwaffengebrauch wird – wie in solchen Fällen üblich – von der Polizei untersucht.

Nause lobt die Polizei

Hätte die Polizei die wenigen geöffneten Kioske entlang der Marschroute nicht sichern sollen? Zumal es schon bei früheren Fanmärschen zu Plünderungen von Tankstellenshops kam. «Solche Aktionen sind schwierig vorauszusehen», meint Nause. «Ausserdem hätten die Fans bei ihrem unbewilligten Fanumzug ja auch über die Kornhausbrücke marschieren können.» Christoph Gnägi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, meint dazu: «Dort, wo entsprechende Er­fahrungen aus früheren Fan­märschen bestanden, haben wir im Vorfeld Kontakt aufgenommen und informiert.» Zudem hätten Polizisten vor der Marschspitze Passanten auf die Ankunft der Fans und mögliche Kon­frontationen hingewiesen.

«Man musste zu jeder Zeit in der gesamten Stadt damit rechnen, dass Konfrontationen stattfinden.»Reto Nause, Sicherheitsdirektor der Stadt Bern

Reto Nause zeigt sich erstaunt, dass es selbst unter den serbischen Fans offenbar zu Prügeleien kam. So etwa auf der Lorrainebrücke, wo ein Mann in­mitten des Fanumzugs laut Polizei von einem Gegenstand aus Glas am Kopf getroffen wurde. Dieser musste daraufhin mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Auch nach dem Spiel blieb die Stimmung auf­geheizt. Laut Polizei wurden bei diversen Streitereien eine Frau und ein Mann verletzt. Bei Aggressionen mitten in einem aufgeheizten Fantross sei es für die Polizei sehr schwierig einzu­greifen, sagt Nause dazu. «Man musste zu jeder Zeit in der gesamten Stadt damit rechnen, dass Konfrontationen stattfinden. Die Polizei war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat interveniert», bilanziert er.