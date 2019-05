Nach dem Coiffeurbesuch gab es Nackenschläge

Die Schule Kirchlindach-Herrenschwanden schlug in einem Schreiben Alarm. In einem Brief an die Eltern wird von einem «äusserst bedenklichen und sogar gefährlichen Ritual» sowie einer «erniedrigenden Situation» geschrieben. Kurz zuvor war an der Primarschule ein Coiffeurritual entdeckt worden, das es offensichtlich schon seit Jahren gibt. Schülerinnen und Schüler, die beim Coiffeur gewesen waren, erhielten am nächsten Tag leichte bis schwere Schläge auf den Nacken. Dabei musste das Kind seinen Kopf senken und den Nacken freimachen. Die Schulleitung sei «sehr erschrocken», weil sie weder von Kindern noch von Eltern darüber ins Bild gesetzt worden sei, heisst es im Schreiben.