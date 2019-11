Nach 40 Jahren gibt die Bijouterie auf

Das Juweliergeschäft Rolf Dillmann am Theaterplatz schliesst auf Ende Jahr. Auf Anfrage wollte Firmeninhaber Daniel Dillmann nicht Stellung nehmen. Im Schaufenster ist aber auf einem Plakat Folgendes festgehalten: «40 Jahre sind genug. Das ist die Meinung der Eigentümer der Liegenschaft am Theaterplatz 1. In Zukunft soll im ersten Stock eine Wohnung sein und das ganze Haus als Ganzes saniert werden. Eine Mieterstreckung ist auch gerichtlich nicht möglich gewesen, und somit endet nach 40 Jahren die Firma Rolf Dillmann am Theaterplatz.»