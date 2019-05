Muslime wollen goldene Kuppel

Geht es nach den Plänen des Muslimischen Vereins, soll das Haus der Religionen am Europaplatz in Bern in Zukunft mit einer goldenen Kuppel geschmückt werden. Dies geht aus einer Baupublikation im gestrigen «An­zeiger Region Bern» hervor. Die geplante Installation wird allerdings nicht gross ins Auge stechen. Gemäss Bauplänen wird die Kuppel – inklusive Spitze – 3,5 Meter hoch.