Motorradlenker verunfallt

Auf der Neueneggstrasse in Laupen verunfallte der Motorradlenker. (Bild: Google Maps)

Am Sonntagabend wurde der Kantonspolizei Bern einen Selbstunfall gemeldet. Ein Motorrad kam von der Autogarage/Waschstrasse her und bog in die Neueneggstrasse Richtung Laupen ein. Auf der Hauptrasse kam das Zweirad zu Fall, der Lenker blieb verletzt auf der Strasse liegen.