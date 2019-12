Moschusochse Hägar ist tot

Der Moschusochse erblickte im Sommer 2004 in Kopenhagen das Licht der Welt und lebte seit dem 15. April 2005 im Tierpark Bern. Helga und Maike, seine treuen Gefährtinnen, und Hägar seien ein eingespieltes Team gewesen. «Hägar war ein erfolgreicher Vater, wobei er die Aufzucht der 11 Jungtiere in Moschusochsenmanier vertrauensvoll seinen Weibchen überliess», so die Mitteilung weiter.

Unvergesslich blieben seine Brunftgebärden, wenn der Dickschädel mit voller Wucht frontal in Baumstämme und Steinkörbe galoppierte, um die überschüssige Energie loszuwerden. Oder sein furchterregendes Brüllen, das Reiben des Kopfes am Boden und die Drohangriffe, um seine imposante Erscheinung zu demonstrieren. In den letzten Jahren sei sein Temperament jedoch sanfter geworden.