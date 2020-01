Ich wünschte, ich wäre ein Morgenmensch. So wie unser Turnlehrer damals am Gymer, der am Montagmorgen um acht Uhr zu «Jump for my Love» von den Pointer Sisters durch die Turnhalle federte, während wir Schüler unmotiviert hinterherschlurften. Ich wünschte, ich hätte diesen unbändigen positiven Spirit in mir, der mich am frühen Morgen aus dem Bett spickt – hinein in den Tag, ja ins Leben!