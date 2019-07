Möwen verbreiten Ferienstimmung

Sie ziehen Kreise am tiefblauen Himmel, breiten ihre Flügel aus und lassen sich im Tiefflug über die Wälder der hinteren Lorraine und über die Aare gleiten. Ihre Flüge bringen sie übers Viererfeld bis weit in die Länggasse oder den Breitenrain hinein. Ihre Stimmen hallen durchs Aaretal, und so verbreiten die Mittelmeermöwen mediterrane Stimmung in Bern.

Erste Beobachtungen gab es in Bern schon vor Jahren, doch 2014 wurde beim Ostring auf einem Flachdach die erste Brut mit drei Jungen gesichtet. Das bestätigt die Vogelwarte Sempach. Gemeldet wurde diese von einer Anwohnerin an die Hobby-Ornithologen von Birdlife-bern.ch.

Die ersten Jungvögel wurden im Ostring gesichtet. Fotografiert hat sie Hobby-Ornithologe Jürg Hostettler, bevor er attackiert wurde. Bild: PD

Der Berner Jürg Hostettler, der dort mitmacht, wollte das Nest vom Nachbarhaus aus fotografisch festhalten und erzählt: «Als wir uns näherten, verliess der Altvogel seine Jungen, flog auf uns zu und setzte einen gezielten Schiss auf uns ab.» Der 67-Jährige lacht. Das Bild war dennoch brauchbar und zeigt die Möwen in einem neuen städtischen Umfeld.

Allesfresserin gewinnt

Dass sich Mittelmeermöwen ausbreiteten, täusche nicht. «Jede Art – jede Pflanze und jedes Tier – will sich ausbreiten», sagt der Muriger. Ihre Ausbreitung sei von Süden her entlang der Rhone vorangegangen. Hostettler arbeitete bei zwei Brutvogelatlanten der Vogelwarte Sempach mit, die alle 20 Jahre eine Übersicht über die Brutvögel der Schweiz liefern. Die Feldarbeiten für den aktuellen Atlas fanden in den Jahren 2013 bis 2016 statt, Hostettler war dabei für eine Fläche von 10 auf 10 Kilometer zuständig, welche einen Teil von Bern beinhaltete.

Die Resultate dieser Arbeiten zeigen laut Hostettler deutlich, dass es unter den Brutvögeln Gewinner und Verlierer gibt. «Die Mittelmeermöwe gehört eindeutig zu den Gewinnern, sie hat in der Schweiz definitiv Fuss gefasst», so Hostettler. Anders die Lachmöwe, die sich am Thunersee niedergelassen hat. Diese Population sinke eher.

Bald ein Problemvogel?

Die Mittelmeermöwe mag es, am Wasser zu leben, und ist ein Allesfresser, bevorzugt tierische Nahrung, sie macht aber auch vor Abfall nicht halt. So würde es Jürg Hostettler nicht erstaunen, wenn die Möwe in naher Zukunft im Siedlungsraum von gewissen Leuten als Problemvogel empfunden würde, ähnlich wie dies mit der Saatkrähe geschehen sei. Im Rhonedelta müsse der Bestand der Möwe bereits jetzt künstlich reguliert werden, heisst es im Atlas.

Die Einwanderung der Camarquemöwen ins Rhonethal nahm ihren Anfang 1948, 1963 nistete das erste Paar am französischen Genferseeufer, 1968 im Fanel am Neuenburgersee und 1978 an der Aaremündung beim Bielersee. Wer sie beobachten möchte, kann dies im Naturschutzgebiet Fanel am Neuenburgersee in naturnahem Habitat tun: Es beherbergt heute die einzige Kolonie der Schweiz, sonst handelt es sich um einzelne Brutpaare. Der nationale Bestand wuchs von 200 bis 250 Paaren (Atlas von 1993 bis 1996) über 340 bis 570 (1998 bis 2002) auf 760 bis 990 (2006 bis 2009).

2016 sei in der Stadt Bern eine zweite Brut dazugekommen, heisst es bei der Vogelwarte Sempach, 2018 eine dritte und eine weitere am Wohlensee, dagegen sei ein Standort wieder verlassen worden. «Wie der Brutbestand 2019 ist, können wir noch nicht beurteilen, da die Brutzeit noch nicht abgeschlossen ist», sagt Rey Livio von der Vogelwarte auf Anfrage.

Schlafplatz am See

Die Nistorte kennt auch Jürg Hostettler nicht. Zudem hätten sie andere Schlafplätze. Zwar kann man die Möwen täglich im Aaretal beobachten, aber ob sie auch hier schlafen, ist unklar. «Es kann sein, dass sie zum Schlafen an den Murtensee fliegen», weiss Hostettler.

«Die Mittelmeermöwe könnte in naher Zukunft von gewissen Leuten als Problemvogel empfunden werden», sagt Jürg Hostettler,Hobby-Ornithologe aus Muri.