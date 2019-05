Mitten ins Herz geflattert

Diese Band hat einen Vogel. Und zwar einen besonderen. Denn bekanntlich ist der Kolibri für so manchen Rekord verantwortlich.

Kein Vogel flattert schneller mit den Flügeln, keiner ist kleiner und leichter, kein Herz schlägt schneller als seines. Dieser ganz spezielle Colibri aus Bern hat sein Herz am rechten Fleck. Und trägt es mitunter auch auf der Zunge: Das macht das neue Album des Quartetts, das am Freitag im Café Mokka in Thun gastiert, sofort klar.