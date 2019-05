Mittelstrasse wird wieder zur Flanierzone

Wie die Verkehrsdirektion am Donnerstag mitteilte, wir die Mittelstrasse an zwei Abenden in der Woche für den Verkehr gesperrt. Damit wiederholt die Stadt den letztjährigen Pilotversuch, der das Quartier abends beleben soll. Dabei wird jeweils am Donnerstag- und Freitagabend die Mittelstrasse im Bereich der Migros und der Gelateria di Berna für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrsmassnahme gilt für den Zeitraum vom 6. Juni bis 13. Juli und vom 15. August bis 21. September.