Mit dem Smartphone Sherlock spielen

Ein grausiger Fund in Münchenbuchsee: Am Sonntag hat ein Spaziergänger mitten im Dorfzentrum eine Leiche entdeckt. Der Tote ist Pierre Salzmann – ein weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannter Schönheitschirurg. Blaue Flecken am Hals, sagt der Pathologe, nachdem er die Leiche obduziert hat. Wurde Pierre Salzmann erwürgt? Aber von wem?